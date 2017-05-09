تعجب الإعلامي أحمد المسلماني، عن لماذا تفكر تركيا هذه الفترة، في إنشاء سور مرتفع يصل لـ70 كيلو متر، بينها وبين إيران، وتكملة باقي الحدود بطرق مختلفة من خلال أضواء كاشفة، وأبراج مراقبة لنهاية الحدود بين الدولتين التي تصل لـ 500 كيلو متر؟

وأضاف في برنامجه “الطبعة الأولى”، المذاع على شاشة “دريم”، مساء اليوم الإثنين، أن تركيا تهدف من بناء هذا السور، منع حزب العمال الكردستاني، من عبور الحدود للقيام بعمليات تفجيرية، لافتا إلى أن عدد الأكراد المناهضين للنظام في تركيا المقيمين في إيران، يصل لـ ألف.

ولفت إلى أن هناك صراع كبير بين الدولتين منذ زمن، وبعد أن تحسنت العلاقة منذ تولي أردوغان حكم تركيا، ساءت العلاقة مرة أخرى بعد إتهام وزير خارجية تركيا لإيران، بأنها تنشر التشيع في العراق وسوريا، وأنها مصدر عدم الإستقرار الإسلامي في المنطقة.