هل نجح السيسي في إنجاز المشروعات القومية؟2017-05-09 01:01:40
قال عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئاسة الجمهورية العالم الدكتور، فاروق الباز، إن الدولة المصرية تُعاني حاليًا من تدهور الفن والسينما والأدب، وعلينا الاهتمام بهذه الفنون خلال الفترة المقبلة، مطالبًا الشباب بتطوير أنفسهم وتعلم مهارات جديدة.
وأوضح الباز خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، أن قانون وكالة ناسا ينص على نشر كافة أبحاثها العلمية لجميع الأفراد والشركات لخدمة البشرية، قائلاً: “وكالة ناسا لا تستطيع إخفاء أي معلومة على البشر، لكونها هيئة مدنية تعمل بكل شفافية، وأن أعمالها متاحة للجميع”.
وأشار الباز إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، كما أنه أثبت للمصريين أنه قادر على إنجاز المشروعات القومية في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي، استلم البلد وهي مهلهلة ونجح في العبور بها إلى بر الأمان.
ولفت الباز إلى أنه: “منذ أنْ يتحسن الاقتصاد المصري، والسفن تعمل، فمن المؤكد أنْ يتحسن معيشة المواطن، في إشارة إلى مشروع قناة السويس الجديدة”.
واختتم الباز حديثه قائلاً: “خطوة تعويم الجنية تأخرت كثيرًا، وكان يجب اتخاذها من 30 سنة مضت، لكون هذه الخطوة مهمة في إصلاح الاقتصاد المصري”.
-
تأجيل محاكمة عز في «تراخيص الحديد» لـ5 يوليو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل في قضية “تراخيص الحديد”، لجلسة 5 يوليو القادم، لتقديم ما تم إنجازه ...Mon, 08 May 2017 12:04:08 GMT
-
المؤبد لبديع في «غرفة عمليات رابعة»
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ...Mon, 08 May 2017 10:55:13 GMT
-
بلاغ يتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الجديد
حرر شخص محضرا بقسم شرطة الدقي ضد الفنان رامز جلال، بسبب البرنامج المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. وتلقى اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الدقي ...Mon, 08 May 2017 09:25:44 GMT
-
القرفة قد تساعد في تخفيف أضرار اتباع نظام غذائي عالى الدهون
أثبتت دراسة حديثة أن التوابل (خاصة القرفة) يمكن أن تساعد في الحد من تأثير اتباع نظام غذائي عالي الدهون. وكشف الباحثون في الجمعية الأمريكية لتصلب الشرايين وتجلط ...Mon, 08 May 2017 11:11:09 GMT
-
«شاومينج»: حصلنا على امتحانات الثانوية.. و«التعليم» تحذر
وقالت الصفحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، وزيادة قلق الطلاب وأولياء الأمور، أحب اطمنكوا، الامتحانات معانا ...Mon, 08 May 2017 06:43:40 GMT
-
اليوم.. وادى دجلة والمصري البورسعيدى فى مواجهة نارية بالدوري
يستضيف نادى وادى دجلة نظيره المصرى البورسعيدى مساء اليوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدورى العام فى مواجهة نارية يصعب التكهن بنتيجتها، فأبناء أحمد ...Mon, 08 May 2017 08:01:52 GMT
-
اشتعال سيارة في منزل «كوبري التونسي» بطريق الأوتوستراد
ظهرت كثافات مرورية في منزل كوبري التونسي بسبب اشتعال النيران في سيارة، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات في الاتجاه من محور الأوتوستراد والمعادى وصولًا إلى القلعة. و ...Mon, 08 May 2017 08:27:17 GMT
-
حريق بمحطة كهرباء في أسيوط
نشب حريق، منذ قليل، بمحطة كهرباء بجوار المعهد الديني الأزهري بالحمرة بمحافظة أسيوط، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان للسيطرة على النيران. وتلقى اللواء ...Mon, 08 May 2017 10:11:49 GMT
-
تدمير «نفق» بالشريط الحدودي في رفح.. وضبط 22 إرهابياًMon, 08 May 2017 10:24:40 GMT