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هل نجح السيسي في إنجاز المشروعات القومية؟
السيسي في عيد العمال

هل نجح السيسي في إنجاز المشروعات القومية؟

2017-05-09 01:01:40
كتب - متابعات

قال عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئاسة الجمهورية العالم الدكتور، فاروق الباز، إن الدولة المصرية تُعاني حاليًا من تدهور الفن والسينما والأدب، وعلينا الاهتمام بهذه الفنون خلال الفترة المقبلة، مطالبًا الشباب بتطوير أنفسهم وتعلم مهارات جديدة.
وأوضح الباز خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، أن قانون وكالة ناسا ينص على نشر كافة أبحاثها العلمية لجميع الأفراد والشركات لخدمة البشرية، قائلاً: “وكالة ناسا لا تستطيع إخفاء أي معلومة على البشر، لكونها هيئة مدنية تعمل بكل شفافية، وأن أعمالها متاحة للجميع”.
وأشار الباز إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، كما أنه أثبت للمصريين أنه قادر على إنجاز المشروعات القومية في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي، استلم البلد وهي مهلهلة ونجح في العبور بها إلى بر الأمان.
ولفت الباز إلى أنه: “منذ أنْ يتحسن الاقتصاد المصري، والسفن تعمل، فمن المؤكد أنْ يتحسن معيشة المواطن، في إشارة إلى مشروع قناة السويس الجديدة”.
واختتم الباز حديثه قائلاً: “خطوة تعويم الجنية تأخرت كثيرًا، وكان يجب اتخاذها من 30 سنة مضت، لكون هذه الخطوة مهمة في إصلاح الاقتصاد المصري”.

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