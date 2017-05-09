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نقيب الصحفيين: أؤيد اقتراح تحويل إصدارات المؤسسات القومية الخاسرة لإلكترونية
عبدالمحسن سلامة مدير تحرير صحيفة الأهرام‎

نقيب الصحفيين: أؤيد اقتراح تحويل إصدارات المؤسسات القومية الخاسرة لإلكترونية

2017-05-09 01:00:07
كتب - متابعات

علق نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، على اقتراح مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،  بتحويل إصدارات المؤسسات القومية الخاسرة لإلكترونية، قائلاً: “اقتراح مكرم محمد أحمد يُعد جيدًا، وأن هذا الاقتراح تم طرحه من قبل، بعد تزايد خسائر بعض هذه المؤسسات”.
وقال سلامة خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، إنه يجب دراسة اقتراح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والوقوف على هذا المقترح بكل جدية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح سلامة أن الكثير من الإصدارت القومية تخسر، باستثناء الصحف الأم الموجودة في المؤسسات القومية، وأن قيمة الخسائر تتراوح من إصدار إلى آخر.

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