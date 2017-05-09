أشاد الإعلامي جابر القرموطي، بتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المنشورة في صحف يوم غد الثلاثاء، بإلغاء مكتب التنسيق، وكذلك القسمين العلمي والأدبي في الثانوية العامة.

وصف “القرموطي”، وزير التربية والتعليم، خلال حلقة مساء اليوم الاثنين من برنامج “آخر النهار”، المُذاع عبر فضائية “النهار”، بأن “دماغه شغالة”، قائلًا: “خلصنا من كابوس الثانوية العامة الله يكرمك”.

أضاف مقدم برنامج “آخر النهار”، أنه لو أنهى وزير التربية والتعليم، مشكلة الثانوية العامة للأهالي، سيبنون له مقامًا، مشددًا على إزالة مكتب التنسيق تمامًا، والذي وصفه بأنه “حاجة تخنق”، وأشبه بـ”مكتب التموين”، مؤكدًا “لازم يختفي تمامًا”.

أوضح “القرموطي” أنه كان يتمنى الالتحاق بكلية الإعلامية، إلا أن مجموعه لم ينصفه فدخل كلية الآداب، مشيرًا إلى أنها شتان بين الكليتين.

في نفس السياق استنكر الإعلامي تأكيد وزير التعليم العالي، على خروج مصر من قائمة الترتيب العالمي للجامعات، بالرغم من إنكار مساعدته، قائلًا: “يعني مبقاش لينا قايمة؟ طلعنا خالص؟”، لافتًا إلى أن مصر كانت متأخرة عن بوركينا فاسو وأوغندا، متسائلًا: “لكن نطلع خالص؟”، مؤكدًا أن ذلك الهبوط في التعليم يحتاج إلى أعوام للتعافي، والصعود مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الثانوية العامة هي السبب ويجب معالجتها.

كما هاجم “القرموطي” صورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحفل تخرج للمرحة الابتدائية في أحد المدارس الخاصة بمحافظة الشرقية، والذي ظهر فيها الأطفال يرقصون، بملابس غير لائقة، قائلًا: “الأولاد لابسين لبس خليع.. إزاي أعلم بنت 5 سنين ترقص بالشكل ده وباطنها باينة؟ استرها شوية يا أخي!”، لافتًا إلى أنها لو كانت مدرسة باليه، لكان الأمر أصبح عاديًا، إلا أن تلك مدرسة عادية، لا يجب تعليم الأطفال ذلك فيها.