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ماذا قال فاروق الباز للشباب العاطل؟
فاروق الباز

ماذا قال فاروق الباز للشباب العاطل؟

2017-05-09 00:31:11
كتب - متابعات

أكد عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئاسة الجمهورية العالم الدكتور، فاروق الباز، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمامه أولويات كثيرة سواء في عجز موازنة أو في الوضع الاقتصادي الصعب، قائلاً: “حاليًا.. احنا بستلف بالدولار علشان ناكل”.
وعلق الباز خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، على: “الرسائل العديدة التي تأتي إلينا من الشباب التي يشكون فيها من الأوضاع الاقتصادية في مصر”، قائلاً لهم: “عملت نقاشًا لمدة 4 أشهر بدل ما أكون بدون عمل، بعد أنْ كنت أرسلت 121 طلب عمل لكل الجامعات والشركات.. ليس عيبًا أن تعمل في أي مجال”.
وأوضح الباز أنه ليس هناك أي عمل حقير في العالم، لافتًا إلى أن العالم الغربي يحترم أي إنسان بغض النظر عن مهنته على عكس ما نجده في المجتمعات العربية.

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