قال عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئاسة الجمهورية العالم الدكتور، فاروق الباز، إن خروج مصر من التصنيف العالمي لجودة التعليم تعد “خيبة كبيرة”، مضيفًا أن التعليم المصري تدهور في الـ 50 و الـ 60 سنة الماضية.

وأضاف الباز خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، أن إصلاح التعليم في مصر يحتاج إلى وقت طويل، وليس في عام أو عامين، متابعًا أن الخطوة الأولى لإصلاح التعليم تكمن في الشفافية والمصارحة.

وأوضح الباز أنه: “يجب أنْ تستمع الحكومة لآراء الطلاب حول النهوض بالتعليم والأخذ بمقترحاتهم، لأن التعليم أساس كل شئ، وبدونه لا نهضة ولا اقتصاد ولا أمن”، قائلاً: “يجب توفير منح مجانية للطلاب المتفوقين تشجيعًا لهم”.