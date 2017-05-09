

كشف أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن البرلمان تسلم مقترحات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، وجهاز تنظيم الاتصالات، حول مشروع قانون الإعلام الموحد.

وقال “هيكل” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة”، المذاع عبر قناة “cbc”، مساء الإثنين: إن لجنة الثقافة والإعلام بصدد مناقشة المقترحات المقدمة من الهيئات الوطنية للإعلام، موضحًا أن أبرز المآخذ والملاحظات التي تلقاها المجلس، تخص اهتمام القانون بالجانب الصحفي على حساب قطاع الإذاعة والتلفزيون.