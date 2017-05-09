

تصدر محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الكنانى، غدًا الثلاثاء، حكمها فى طعن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين محمد البلتاجي وصفوت حجازي و47 متهمًا على الحكام الصادر ضدهم والتى تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد 10 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم العرب ببورسعيد”.

كانت محكمة جنايات بورسعيد قضت بمعاقبة كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين محمد البلتاجي وصفوت حجازي و92 متهمًا من بينهم 76 متهمًا هاربًا، بالسجن المؤبد بأحداث اقتحام قسم العرب ببورسعيد التى أسفرت عن مقتل 5 أشخاص ووقوع إصابات بين ضباط وأفراد القسم.

كما قضت محكمة الجنايات أيضًا على 28 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وببراءة 68 متهمًا مما نسب إليهم من اتهامات وأمرت المحكمة، بمصادرة جميع المضبوطات من الأسلحة البيضاء والذخيرة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وأسندت النيابة للمتهمين وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين بالجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي ارتكاب جرائم التحريض على اقتحام قسم شرطة “العرب” ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به.