تعرف على محتويات "كرتونة رمضان" من "كازيون"2017-05-09 00:02:41
أعلنت سلسلة سوبرماركت التخفيضات كازيون، والتي تعد أكبر سلسلة تخفيضات مصرية انتشارًا على مستوى الجمهورية، عن طرح “كرتونة رمضان ” في كل فروع كازيون المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ومن خلال سيارات كازيون المتنقلة والمتواجدة في مختلف الأحياء. ويعتبر عرض كازيون من أحسن العروض الرمضانية المتوفرة في السوق المصري من حيث القيمة خلال هذا العام.
ويأتي عرض “كرتونة رمضان ” من كازيون امتدادا لسياسة الشركة التي تسعى لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمستهلك المصري بأسعار في متناول اليد ، و حتي الآن قامت بتعبئة أكثر من 650 ألف كرتونة و جاري تنفيذ المزيد ، وتباع حاليا “كرتونة رمضان” في جميع منافذ كازيون بسعر 60 جنيه مقارنة 49.95 جنيه العام الماضي وتحتوي الكرتونة على المنتجات التالية:
- 2 أرز (900 جرام)
- 1 كيلو سكر
- 3 مكرونة (350 جرام)
- برطمان صلصة (320 جرام)
- زجاجة زيت (750 ملل)
- علبة سمنة 350 جرام
ويتيح نموذج عمل كازيون بانتشاره في 14 محافظة ، و كذلك من خلال تطبيق أحدث وسائل الإدارة لسلاسل السوبرماركت ، فرصة للحد من زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية و توفيرها بأسعار معقولة لكل بيت مصرى.
و علق اسماعيل حافظ المدير التسويقي لكازيون: “شهر رمضان المعظم يتيح لنا الفرصة للتواصل الفعال مع المجتمع و نسعي بعروضنا الي إضفاء البسمة على وجوه عملائنا، وفي شهر رمضان هذا العام سنعمل على تنويع منتجاتنا للوصول لأكبر عدد من المصريين في جميع أنحاء الجمهورية خاصة من هم في أشد الحاجة للأسعار المخفضة.”
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