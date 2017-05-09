حدث في مثل هذا اليوم 9 مايو.. وفاة الشيخ محمد رفعت2017-05-09 07:07:19
1876 - افتتاح حديقة أوينو في طوكيو، وهي تعتبر أول حديقة عامة في اليابان.
1927 - نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كانبرا بدلًا من ملبورن.
1941 - الغواصة الألمانية «U-110» تقع بيد القوات البريطانية، وأدى ذلك لحصول الإنجليز على جهاز الشفرة الألماني مما مكن الحلفاء من فك الشفرة الألمانية.
1945 - انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية.
الإعلان عن استقلال إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية.
1946 - الملك فيكتور عمانويل الثالث يتنازل عن عرش إيطاليا لإبنه أومبرتو الثاني.
1947 - الإعلان عن استقلال رومانيا.
1950- وفاة القارئ المصري الشيخ محمد رفعت والملقب بـ”قيثارة السماء” عن عمر يناهز 68 عاما.
1955 - ألمانيا الغربية تنضم إلى حلف شمال الأطلسي / الناتو.
1974 - زلزال في شبه جزيرة إزو اليابانية يودي بحياة 30 شخصًا.
1978 - منظمة الألوية الحمراء تعدم رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ألدو مورو المحتجز لديها منذ أن خطفته في 16 مارس.
1994 - الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا.
2004 - الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا أحمد قديروف يلقى حتفه إثر انفجار في ملعب لكرة القدم.
2009 - جاكوب زوما يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية جنوب أفريقيا.
2015 - محكمة مصرية تصدر حكم بالسجن المشدد 3 سنوات ضد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه في قضية قصور الرئاسة.
2016 - فيرنر فايمان يستقيل من منصب مستشار النمسا وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
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