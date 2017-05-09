 Moheet on google
الثلاثاء 9 مايو 2017 08:00 صباحاً
روابط سريعة
حدث في مثل هذا اليوم 9 مايو.. وفاة الشيخ محمد رفعت
الشيخ محمد رفعت

حدث في مثل هذا اليوم 9 مايو.. وفاة الشيخ محمد رفعت

2017-05-09 07:07:19

1876 - افتتاح حديقة أوينو في طوكيو، وهي تعتبر أول حديقة عامة في اليابان.

1927 - نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كانبرا بدلًا من ملبورن.

1941 - الغواصة الألمانية «U-110» تقع بيد القوات البريطانية، وأدى ذلك لحصول الإنجليز على جهاز الشفرة الألماني مما مكن الحلفاء من فك الشفرة الألمانية.

1945 - انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية.

الإعلان عن استقلال إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية.

1946 - الملك فيكتور عمانويل الثالث يتنازل عن عرش إيطاليا لإبنه أومبرتو الثاني.

1947 - الإعلان عن استقلال رومانيا.

1950- وفاة القارئ المصري الشيخ محمد رفعت والملقب بـ”قيثارة السماء” عن عمر يناهز 68 عاما.

1955 - ألمانيا الغربية تنضم إلى حلف شمال الأطلسي / الناتو.

1974 - زلزال في شبه جزيرة إزو اليابانية يودي بحياة 30 شخصًا.

1978 - منظمة الألوية الحمراء تعدم رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ألدو مورو المحتجز لديها منذ أن خطفته في 16 مارس.

1994 - الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا.

2004 - الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا أحمد قديروف يلقى حتفه إثر انفجار في ملعب لكرة القدم.

2009 - جاكوب زوما يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية جنوب أفريقيا.

2015 - محكمة مصرية تصدر حكم بالسجن المشدد 3 سنوات ضد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه في قضية قصور الرئاسة.

2016 - فيرنر فايمان يستقيل من منصب مستشار النمسا وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3