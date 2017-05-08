قال الكاتب الصحفي نصر عبده، إن قرض صندوق النقد الدولي سرق الفرحة من وجوه المصريين، وتم القبول به كـ “شر لابد منه”، لإنقاذ الاقتصاد المصري.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام جرايد”، المذاع على شاشة “العاصمة”، أن المواطن البسيط في الشارع المصري غابت عنه الضحكة بعد صندوق النقد الدولي، وهذه حقيقة لا بد أن نواجهها، منتقدًا غياب الرقابة على الأسواق من الحكومة الحالية وترك المواطن فريسة لجشع التجار، الذين يتذرعون بارتفاع أسعار الدولار.

وأشار إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة قد يستطيع البعض تحملها إلا أن البعض الآخر يصعب عليه تحمل هذه الإجراءات مطالبا الحكومة بالوقوف إلى جانب المواطن البسيط ومراقبة الأسواق.