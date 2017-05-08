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وزير الشباب معلقًا على أزمة المصارع المجنس: أرفض اتهام الوزارة بالتقصير
خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب معلقًا على أزمة المصارع المجنس: أرفض اتهام الوزارة بالتقصير

2017-05-08 23:41:52
كتب - متابعات

علّق وزير الشباب والرياضة المهندس، خالد عبد العزيز، على قصة المصارع المصري المجنس باسم بلغاريا طارق عبد السلام، الذي اتهم وزارة الشباب والاتحاد المصري للمصارعة بأنهما لم يقوما بواجبهما في علاجه، قائلاً: “هذا المصارع سافر إلى بلغاريا بناءً على توجيهات الوزارة لعمل معسكر تدريبي لمدة شهرين.. وبعد الانتهاء من هذه المدة لم يعود إلى مصر.. وهذا مُثبت بالمستندات”.
وتساءل عبد العزيز خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC،: “كيف يَستطيع المصارع طارق عبد السلام، السفر إلى بلغاريا، والحصول على تصاريح، والخروج من المطار”، موضحًا أن هذا المصارع سافر بقرار وزاري للحصول على مدة شهرين فقط.
وأوضح عبد العزيز أن جميع المستندات بأكملها موجودة في وزارة الشباب والرياضة التي تُكذب رواية المصارع طارق عبد السلام، بأن الوزارة قصرت في العلاج، قائلاً: “أرجو ألا نتهم الوزارة بالتقصير، لأن مصر لا يُمكن بأي حال من الأحوال أن تبيع أولادها”.
في المقابل، قال المصارع طارق عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء DMC”، إنه سافر إلى بلغاريا لمدة شهرين لعمل معسكر تدريبي، وبعد الانتهاء من المعسكر عاد إلى مصر، ثم بعدها سافر إلى بلغاريا للعلاج، على حسب روايته.

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