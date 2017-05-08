هيثم دبور يتناول "صديق البطل" في السينما2017-05-08 23:35:39
خصص الكاتب والسيناريست هيثم دبور، حلقة اليوم من برنامج “ليل داخلي” على راديو “إنيرجي”، الذي يبث على تردد “92. إف إم”، للحديث عن شخصية صديق البطل في السينما وفي الحياة.
وقال دبور، إن صديق البطل أحيانا ما يكون الخط الدرامي الخاص به أقوى وأكثر تأثيرا من البطل، موضحا أن الأفلام المصرية اعتمدت في البداية على صديق البطل بشكل هامشي ومسطح، ثم تحول إلى “السنيد” الذي “يسند” البطل أو “الجان” أو المطرب، ومن هنا انطلق جيل كامل من أصدقاء البطل، يضيفون بعض الكوميديا أو يرافقون البطل في رحلته مثل إسماعيل ياسين قبل سلسلة أفلامه التي تحمل اسمه، وكذلك عبدالمنعم إبراهيم وزينات صدقي ووداد حمدي.
وأوضح أن فيلم “شارع الحب” تضمن مجموعة كبيرة من أصدقاء البطل مثل عبدالسلام النابلسي وعبدالمنعم إبراهيم وزينات صدقي، بينما كان سؤال الحلقة حول أكثر “صديق بطل” يرغب الجمهور في أن يكون صديقهم في الحقيقة.
وأضاف أن أفلام “ديزني” قبل انضمام شركة “بيكسار” لها تحتوي دائما على “صديق بطل” دائما ما يتذكره المشاهدون، ويؤدي أدوارا تحوز على تعاطف الجمهور وكذلك حبهم.
ورصد “دبور” خلال الحلقة عدة أنماط لأصدقاء البطل في السينما والحياة، منها “يسرية” في فيلم “أحلى الأوقات” والتي تمثل نموذج صديق الطفولة الغائب والذي يعود إليه الإنسان في بعض الأحيان، إلا أن العلاقة لا تعود إلى سابق عهدها ولا إلى نفس درجة المودة والقرب بسبب الزمن.
وواصل قائلا إن هناك “الصديق الأنتيم”، مشيرا إلى علاقات الصداقة في المسلسل الأمريكي الشهير “فريندز”، الذي كان من المتفرض أن يحمل اسم “مقهى الأرق”، وحصل كل من أبطاله الستة في الموسم الأخير، على أجر مليون دولار في الحلقة الواحدة.
وواصل “دبور” الحديث عن أنماط الأصدقاء في السينما، مشيرا إلى أن صديق التجنيد الذي يتعرف عليه المرء في ظروف صعبة وغير مأمونة العواقب.
وأكد أن أصعب أنواع الصداقات هو الصديق المسيس أو صاحب الأيديولوجية المختلفة، حيث تحمل العلاقة الكثير من الشد والجزب والندية وتنتهي عادة بسبب الأيديولوجية، وتضمن أيضا الكثير من الصراع بين القلب والعقل، ضاربا المثل بالصداقة التي جمعت بين عادل إمام ورياض الخولي في فيلم “طيور الظلام”.
وشدد على أن السيناريست الكبير وحيد حامد “يدرس على كل المستويات”، سواء الكوميدية اواللايت أو السياسية، فبخلاف موهبته الكبيرة في الكتابة فإنه يمتلك موهبة خاصة في صياغة الحوار السينمائي، إلى جانب قدرته على التعبير ببساطة عن العلاقات شديدة التعقيد، مثل العلاقة السياسية بين عادل إمام ورياض الخولي.
-
تأجيل محاكمة عز في «تراخيص الحديد» لـ5 يوليو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل في قضية “تراخيص الحديد”، لجلسة 5 يوليو القادم، لتقديم ما تم إنجازه ...Mon, 08 May 2017 12:04:08 GMT
-
المؤبد لبديع في «غرفة عمليات رابعة»
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ...Mon, 08 May 2017 10:55:13 GMT
-
بلاغ يتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الجديد
حرر شخص محضرا بقسم شرطة الدقي ضد الفنان رامز جلال، بسبب البرنامج المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. وتلقى اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الدقي ...Mon, 08 May 2017 09:25:44 GMT
-
القرفة قد تساعد في تخفيف أضرار اتباع نظام غذائي عالى الدهون
أثبتت دراسة حديثة أن التوابل (خاصة القرفة) يمكن أن تساعد في الحد من تأثير اتباع نظام غذائي عالي الدهون. وكشف الباحثون في الجمعية الأمريكية لتصلب الشرايين وتجلط ...Mon, 08 May 2017 11:11:09 GMT
-
«شاومينج»: حصلنا على امتحانات الثانوية.. و«التعليم» تحذر
وقالت الصفحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، وزيادة قلق الطلاب وأولياء الأمور، أحب اطمنكوا، الامتحانات معانا ...Mon, 08 May 2017 06:43:40 GMT
-
اليوم.. وادى دجلة والمصري البورسعيدى فى مواجهة نارية بالدوري
يستضيف نادى وادى دجلة نظيره المصرى البورسعيدى مساء اليوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدورى العام فى مواجهة نارية يصعب التكهن بنتيجتها، فأبناء أحمد ...Mon, 08 May 2017 08:01:52 GMT
-
اشتعال سيارة في منزل «كوبري التونسي» بطريق الأوتوستراد
ظهرت كثافات مرورية في منزل كوبري التونسي بسبب اشتعال النيران في سيارة، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات في الاتجاه من محور الأوتوستراد والمعادى وصولًا إلى القلعة. و ...Mon, 08 May 2017 08:27:17 GMT
-
حريق بمحطة كهرباء في أسيوط
نشب حريق، منذ قليل، بمحطة كهرباء بجوار المعهد الديني الأزهري بالحمرة بمحافظة أسيوط، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان للسيطرة على النيران. وتلقى اللواء ...Mon, 08 May 2017 10:11:49 GMT
-
تدمير «نفق» بالشريط الحدودي في رفح.. وضبط 22 إرهابياًMon, 08 May 2017 10:24:40 GMT