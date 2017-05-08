تمكنت حملة أمنية بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط 12 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، وتمت إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح مصدر أمني أنه تم ضبط 5 محكومين عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و4 محكومين عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، و2 محكومين عليهم في قضايا جنح الغرامات، و1 محكوم عليه بالمخالفة.