 Moheet on google
الثلاثاء 9 مايو 2017 01:13 صباحاً
روابط سريعة
ضبط 12 مطلوبا من المحكوم عليهم في شمال سيناء
قوات من الجيش المصري قرب قرية الشيخ زويد بشمال سيناء

ضبط 12 مطلوبا من المحكوم عليهم في شمال سيناء

2017-05-08 23:34:04
أ ش أ

تمكنت حملة أمنية بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط 12 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، وتمت إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح مصدر أمني أنه تم ضبط 5 محكومين عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و4 محكومين عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، و2 محكومين عليهم في قضايا جنح الغرامات، و1 محكوم عليه بالمخالفة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3