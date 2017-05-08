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وزير الرياضة يوضح حقيقة هروب مصارع "الشاورما" بطل أوروبا
خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يوضح حقيقة هروب مصارع "الشاورما" بطل أوروبا

2017-05-08 23:59:01

كشف المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، عن حقيقة ما تردد عن رفض اتحاد المصارعة ووزارة الرياضة عن صرف تكاليف علاج المصارع طارق عبد السلام الذى تم تجنيسه فى بلغاريا، مؤكدا أن الوزارة قامت بصرف كل تكاليف علاج اللاعب فى عهد الدكتور عماد بنانى رئيس المجلس القومى للرياضة السابق.

وكان المصارع المصرى طارق عبد السلام قد حصل على الجنسية البلغارية بعدما عمل فى محل شاورما هناك، وقد حصل أمس على الميدالية الذهبية لبغاريا فى بطولة أوروبا.

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