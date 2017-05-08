 Moheet on google
الإثنين 8 مايو 2017 11:25 مساءً
روابط سريعة
السيسي يبحث تعزيز التعاون مع البحرين في مجال جذب الاستثمارات
السيسي3

السيسي يبحث تعزيز التعاون مع البحرين في مجال جذب الاستثمارات

2017-05-08 23:24:32


زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الإثنين، مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وذلك بصحبة الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي عهد البحرين، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين البحرينيين.

واستمع الرئيس إلى شرحًا حول أهداف وأنشطة المجلس، والذي يُعد الهيئة المسئولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.

ويعمل المجلس مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتحديد الفرص الاستثمارية التي تسعى الحكومة البحرينية إلى تنميتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات التي تستفيد من المزايا التنافسية للبحرين، ولا سيما قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبدأ المجلس برنامجًا مستمرًا للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، حيث لعب دورًا رئيسيًا في التنسيق بين وزارات الدولة المختلفة لوضع أول إستراتيجية اقتصادية وطنية والإشراف على عملية تنفيذها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد خلال زيارته لمقر المجلس بالنتائج التي حققها، معربًا عن أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال جذب الاستثمارات، فضلًا عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالإجراءات التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدًا على الأهمية التي توليها مصر خلال المرحلة الراهنة لهذا الموضوع بالنظر إلى ما تساهم به الاستثمارات في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل والنهوض بالأوضاع الاقتصادية.

   

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3