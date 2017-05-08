

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الإثنين، مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وذلك بصحبة الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي عهد البحرين، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين البحرينيين.

واستمع الرئيس إلى شرحًا حول أهداف وأنشطة المجلس، والذي يُعد الهيئة المسئولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.

ويعمل المجلس مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتحديد الفرص الاستثمارية التي تسعى الحكومة البحرينية إلى تنميتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات التي تستفيد من المزايا التنافسية للبحرين، ولا سيما قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبدأ المجلس برنامجًا مستمرًا للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، حيث لعب دورًا رئيسيًا في التنسيق بين وزارات الدولة المختلفة لوضع أول إستراتيجية اقتصادية وطنية والإشراف على عملية تنفيذها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد خلال زيارته لمقر المجلس بالنتائج التي حققها، معربًا عن أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال جذب الاستثمارات، فضلًا عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالإجراءات التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدًا على الأهمية التي توليها مصر خلال المرحلة الراهنة لهذا الموضوع بالنظر إلى ما تساهم به الاستثمارات في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل والنهوض بالأوضاع الاقتصادية.