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ننشر تفاصيل إعدام 19 طنا من الأسماك الفاسدة
اسماك ـ الاسماك ـ صيد‎

ننشر تفاصيل إعدام 19 طنا من الأسماك الفاسدة

2017-05-08 23:33:09
كتب - متابعات

أعلن وليد حسن، مدير مكتب مراقبة الأغذية بميناء سفاجا، تفاصيل إعدام 19 طنا من الأسماك الفاسدة بعد رفض السلطات السعودية استلامها، مشيرًا إلى أن الأسماك خرجت يوم 22 إبريل من مصر صالحة تمامًا وعادت منتهية الصلاحية، قائلاً: “السمك سافر سليم وعاد بايظ “.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كل يوم” المذاع على شاشة “ON E”، وراديو نغم “FM”، أن الشحنة عادت إلى مصر مرة أخرى يوم 24 إبريل بدعوى وجود أسماك فاسدة داخل الشحنة، بعد تصديرها بيومين، منوهًا إلى أن الشحنة كانت 20 طنا والسعودية استلمت طنا واحدا وأرسلت 19 طنا مرة أخرى لمصر.

ولفت إلى أن الشحنة خرجت من مصر سليمة، نافيا ما تردد حول أن الرئيس السيسى منع تصدير الأسماك المصرية للخارج، وإنما وضع رسوم تبلغ 12 ألف جنيه على الطن.

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