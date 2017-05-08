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حركة "الشباب" تتبني انفجار مقديشيو بالصومال
حركة الشباب الاسلامي الصومالية

حركة "الشباب" تتبني انفجار مقديشيو بالصومال

2017-05-08 23:24:29

أعلنت حركة “الشباب” الصومالية المتشددة اليوم الإثنين مسئوليتها عن الهجوم الذي وقع قرب أحد المقاهي في العاصمة مقديشيو باستخدام سيارة مفخخة، والذي أودى بحياة 6 أشخاص على الأقل وجرح 10 آخرين.

ونقل راديو صوت أمريكا عن الحركة إن الهجوم - الذي وقع قرب مقهي “بار إيطاليا” القريب من مقر إدارة الهجرة الصومالية - كان يستهدف مسئولي الهجرة والأمن الوطني.

وأكد مسئولون حكوميون للراديو أن من بين القتلى في التفجير - الذي وقع في وقت سابق اليوم - اللواء بالجيش الصومالي عبدي بشير عدن.

وكانت السلطات الصومالية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - مقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار قنبلة مزروعة بجانب الطريق شمالي العاصمة مقديشيو.

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