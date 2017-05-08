الصحة: خطة لإنهاء قوائم الانتظار لمرضى القلب2017-05-08 23:20:15
اجتمع، اليوم الإثنين، الدكتور أحمد محيي القاصد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بمديري المستشفيات التي تجرى بها جراحات القلب ومديري وحدات القلب بالمستشفيات التابعة للأمانة، وحضر الاجتماع الدكتور محمد محمد الفقي، رئيس أقسام جراحات القلب بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك بمستشفى معهد ناصر لمناقشة قوائم الانتظار ومشكلات التشغيل الأمثل والإحصائيات للعام المالي الحالي والسابق.
وأشار الدكتور أحمد محيي القاصد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى ضرورة عمل اجتماع شهري لأقسام جراحة القلب على مستوى مستشفيات الأمانة لمناقشة مشكلات ومعوقات العمل وبحث الحلول الممكنة كما وجه بضرورة تفعيل بروتوكول التعاون بين مستشفى معهد ناصر ومستشفى الأقصر الدولي للقضاء على قوائم انتظار عمليات القلب بالأقصر، بالإضافة لعمل بروتوكول تعاون للتغلب على مشكلة نقص أطباء التخدير وذلك بين المعهد القومي للقلب ومستشفى الأقصر الدولي.
كما تم الاتفاق على فتح التعاقد مع الإخصائيين، وذلك لمواجهة مشكلة نقص الإخصائيين والنواب.
وأشار رئيس الأمانة إلى أنه لا بد أن تتعاون المستشفيات والمراكز مع بعضها البعض سواء في حالات العجز أو الزيادة فيما يتعلق بالاحتياجات والمستلزمات.
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