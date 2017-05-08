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نائب النور لوزير التنمية المحلية:"أنت من الأشراف"
هشام الشريف وزير التنمية المحلية، ‎

نائب النور لوزير التنمية المحلية:"أنت من الأشراف"

2017-05-08 23:12:57

قال أحمد الشريف، نائب حزب النور بالإسكندرية، موجها حديثه لهشام الشريف، وزير التنمية المحلية: “انت من الإشراف وعشان كده مهمتك أثقل من أى حد”.
وأضاف “الشريف”، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعتقدة حاليا، بحضور وزير التنمية المحلية، قائلا للوزير:” أنا هنصح نصيحة، أنت راجل وزير وصلت هنا بنجاحك وسيرتك الحسنة واللى عملته فى الداخلية ومركز دعم اتخاذ القرار، وانت من الأشراف وعلشان كده مهمتك أثقل من أى حد”.
وطالب نائب النور، بترسيم حدود محافظة الإسكندرية، قائلا: “الدولة عاجزة عشان معندناش امتداد للمحافظات، عندنا ناس أصواتهم داخل الإسكندرية وخدماتهم داخل محافظة البحيرة لا محصلين هنا ولا هنا، طيب يروحوا فين، ومدينة برج العرب ليس لها كردون ولا حيز عمرانى”.

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