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الجيش اللبناني: طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية
طائرة استطلاع اسرائيلية

الجيش اللبناني: طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

2017-05-08 23:12:52

أعلن الجيش اللبناني أن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا ونفذت طيرانا دائريا فوق منطقتي رياق وبعلبك.

وأشار بيان للجيش اللبناني إلى أن الطائرة غادرت الأجواء من فوق بلدة علما الشعب.

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