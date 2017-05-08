كواليس الاجتماع بين شيخ الأزهر والقائم بأعمال رئيس الجامعة2017-05-08 23:07:10
توجه مساء اليوم الدكتور محمد المحرصاوي القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر والدكتور أحمد حسنى نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، إلى مشيخة الأزهر لتقديم الشكر للإمام الأكبر على اختياره للمحرصاوي.
وقال «المحرصاوي» ، إن زيارة اليوم كانت للتعبير عن الاهتمام والفخر بشيخ الأزهر وشكره على منح الثقة في شخصه ليتولي مهام جامعة الأزهر.
وأضاف أن شيخ الأزهر أكد له ضرورة تسيير أعمال جامعة الأزهر، وعدم الالتفات إلى أي أمور أخرى تحدث في الجامعة، وألا يتأثر بأي تظاهرات أو وقفات.
وتشهد جامعة الأزهر حالة من الجدل والانشقاق بين أعضاء هيئة التدريس، بعد قرار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتعيين الدكتور المحرصاوي كقائم بأعمال رئيس جامعة، بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس للجامعة وفقًا للإجراءات المحددة قانونًا، خلفًا للدكتور أحمد حسني الذي أعفي من منصبه بعد وصفه إسلام بحيري بـ«المرتد» خلال حوار تليفزيوني شارك فيه.
واعترض الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس الجامعة، على القرار، مؤكدًا أنه مخالفٌ للقانون المصري، وفيه تخطٍ واضح، قائلا: «إنني الأحق بالمنصب باعتباري أقدم نائب لرئيس الجامعة، وأقدم عميد سابق فيها».
وتضامن عددٌ من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، مع الدكتور محمد أبوهاشم، مؤكدين رفضهم لقرار شيخ الأزهر المخالف للقانون، على حد قولهم، بشأن تكليف الدكتور محمد المحرصاوي للقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر.
ونظم أعضاء هيئة التدريس وقفة احتجاجية اليوم الإثنين، مطالبين بتعيين الدكتور محمد أبو هاشم، كقائم بأعمال رئيس الجامعة، لأنه أقدم نواب رئيس الجامعة السابق، تنفيذًا لنص المادة 29 أ، من القانون رقم 49 المنظم لعمل الجامعات المصرية، والتي تنص على أنه: «إذا خلا منصب رئيس الجامعة يتولى أقدم النواب منصب تسيير أعمال رئيس الجامعة، لحين تعيين رئيس جديد لها»، قائلًا: «أعضاء النادي متمسكون بتطبيق النص؛ لأن شيخ الأزهر جاب عميد كلية، لرئاسة الجامعة وهذا غير قانوني».
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