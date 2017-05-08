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الزمالك: قانون الرياضة يعجل من عودة الجماهير للملاعب
احمد جلال ابراهيم

الزمالك: قانون الرياضة يعجل من عودة الجماهير للملاعب

2017-05-08 23:03:45

أكد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك أن قانون الرياضة الجديد وبنود شغب الملاعب سيساعد على عودة الجماهير مرة أخرى للملاعب لتشجيع فرقها.

وأشار أحمد جلال إبراهيم إلى أن القانون يحث الجماهير على الالتزام مضيفا أن الجماهير التي تحب فرقها سوف تحترم القانون والالتزام بالتعليمات مثلها مثل أي شيء آخر.

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