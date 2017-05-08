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عز العرب: هذا الموضوع هو الأهم في جولة السيسي الخليجية
الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء‎

عز العرب: هذا الموضوع هو الأهم في جولة السيسي الخليجية

2017-05-08 23:18:06
كتب - متابعات

أكد الدكتور محمد عز العرب، خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحث خلال جولته الخليجية التحديات التي تواجه الأمة العربية وعلى رأسها خطر الإرهاب، الذي شغل أهم القضايا المطروحة على طاولة المباحثات الرئاسية.

وقال في حواره ببرنامج “ما وراء الحدث”، المذاع على شاشة “اكسترا نيوز”، مساء الإثنين، أن تلك الزيارات جاءت لبحث سبل مواجهة التهديدات العابرة للحدود، أبرزها الجماعات الإرهابية التي تنتقل بين الحدود العربية الرخوة في الإقليم.

ونوه بأن هناك توجه مصري إماراتي للدفع بأزمات المنطقة والخروج بحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

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