وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم إلى مدينة المنامة، وكان في استقباله بقاعدة الصخير الجوية الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وعدد من كبار المسئولين، على رأسهم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وتوجه الرئيس بصحبة الملك حمد إلى قصر الصخير الملكي، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف.

وعقد الرئيس والملك حمد بن عيسى آل خليفة جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، استهلها الملك حمد بالترحيب بالرئيس، مشيدًا بعودة مصر إلى موقعها الطبيعي في العالم العربي، بعد الأحداث التي شهدتها على مدار السنوات الماضية.

وألقى عاهل البحرين كلمة سامية نصها:

“بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الأخ العزيز عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة،

أصحاب السمو والمعالي والسعادة،

الحضور الكريم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا ومرحبًا بفخامتكم وبالأخوة الأفاضل أعضاء وفدكم المرافق في بلدكم الثاني مملكة البحرين، التي تجدد اعتزازها في كافة الأوقات بعمق ما يربطها بمصر الشقيقة، فما يجمعنا بكم من علاقات أخوية راسخة تشهدها مسيرة تقاربنا وتعايشنا التاريخي المشترك، لهي مصدر تقديرنا الدائم لكم، ورمزًا أصيلًا لقوة أواصرنا، وأساسًا ننطلق منه نحو مستويات جديدة ورحبة من التعاون والتكامل والتوافق في المواقف والتطلعات.

فخامة الرئيس، تُشَكِّل زيارتكم الكريمة للبحرين في ظل استمرار ما تواجهه المنطقة من مخاطر وتحديات، فرصة هامة لمتابعة جهودنا المشتركة وللتشاور والتنسيق بشأن مساعينا المستمرة في مواجهة خطر الإرهاب والتصدي له، وعدم السماح لآثاره أن تمس وحدة مواقفنا أو أن تؤثر بأي شكل على مسيرة دولنا نحو التنمية والازدهار والاستقرار، مشيدين هنا بالنوايا الصادقة والمساهمات الكبيرة التي تقدمها مصر لجوارها العربي على هذا الصعيد.

أخي العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطيب لنا في الختام أن نعبر مجددًا عن مدى سعادتنا بزيارتكم المباركة للبحرين والترحيب بكم والوفد المرافق، ويشرفني أن أقلدكم وسام والد الجميع الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، وهو أرفع تكريم يمنح في مملكة البحرين، والذي من خلاله نعرب عن تقديرنا لدوركم الرائد وجهودكم المخلصة لمساندة البحرين في كافة الظروف، وحرصكم على حفظ وحدة الصف العربي، والمبادرة بتبني وحل قضايانا المصيرية، وليكون هذا الوسام خير عنوان لتميّز علاقاتنا الأخوية، وللتعبير عن امتناننا لمصر “الكنانة”، المحفوظة بعناية الله، وعن ما نحمله في قلوبنا من محبة خالصة لأهلها الكرام.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ومنح الملك الرئيس السيسي وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات البلدين الشقيقين وتطوير التعاون البحريني المصري”.