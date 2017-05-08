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هشام الحلبي: القوات المسلحة تعرف جيدًا من يقف وراء محاولة اختراق الحدود
اللواء هشام الحلبي

هشام الحلبي: القوات المسلحة تعرف جيدًا من يقف وراء محاولة اختراق الحدود

2017-05-08 22:59:37
كتب - متابعات

علق اللواء طيار هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، على إحباط القوات الجوية المصرية محاولة اختراق الحدود الغربية، وتدمير 15 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة، قائلاً: “من يقف وراء هذه العمليات ليست جماعات إرهابية أو أفراد بعينها، وإنما أجهزة استخبارية”.
وقال الحلبي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، إن القوات المسلحة المصرية تعرف جيدًا من يَقف وراء محاولة اختراق الحدود، إلا أنها ستُعلن عنها في الوقت المناسب.
وأضاف الحلبي أن القوات الجوية المصرية تقوم بدورٍ كبيرٍ في تأمين كافة الحدود، لافتًا إلى أن هناك محاولات مُستمرة لاختراق الحدود، إلا أن القوات المسلحة المصرية تتصدى بكل قوة لهذه المحاولات.
وأوضح الحلبي أن القوات المسلحة المصرية كانت تُتابع بكل دقة محاولة اختراق الحدود لمدة يومين.

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