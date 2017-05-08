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3600 حكم بالسجن مدى الحياة بحق المعارض التركي فتح الله جولن
الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن

3600 حكم بالسجن مدى الحياة بحق المعارض التركي فتح الله جولن

2017-05-08 23:02:00

قرر عدد من المدعين العامين بتركيا الحكم على فتح الله جولن، الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب، بـ(3623) حكما بالسجن مدى الحياة، كما قضوا وفق صحيفة “حريت” التركية بسجنه 2923 عامًا، وذلك بتهمة تدبير محاولة الانقلاب التي تعرضت لها تركيا العام الماضي.

وتم فرض غرامة قضائية تمثل ما يقرب من 2.2 مليون يوم على جولن، حيث إنه تم اتهامه في 22 قضية في عدد من المدن التركية، بتدبير محاولة الانقلاب، وقتل 249 شخصًا، وإصابة 2193 آخرين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه النظام التركي بقمع كافة أنواع المعارضة على أراضيه، حيث أعلن وزير العدل التركي عن إلقاء القبض على أكثر من 48 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي.

وتتهم تركيا رجل الدين فتح الله جولن، الذي يعيش بالولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب التي تعرضت لها العام الماضي.

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