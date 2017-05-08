أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، والتي تحمل عنوان “تحويل القبلة دروس وعبر”.

وأوضحت الوزارة انه على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.