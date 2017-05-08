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مساعد وزير العدل: افتتاح مجمع محاكم بنها بتكلفة 170 مليونًا
المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس النواب،‎

مساعد وزير العدل: افتتاح مجمع محاكم بنها بتكلفة 170 مليونًا

2017-05-08 22:45:12


قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لمجلس النواب والإعلام: إن وزارة العدل افتتحت مجمع محاكم بنها بمحافظة القليوبية وهو مجمع ضخم مزود بأحدث الأجهزة الإلكترونية، بتكلفة 170 مليون جنيه على مساحة 6000 متر.
وأضاف النشار، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: أن المجمع مزود بأحدث الأجهزة التكنولوجية والخدمات لمساعدة المواطنين وآليات دخولهم وخروجهم، حيث يستطيع القاضي أن يصل إلى المحكمة وبسهولة.
وأوضح أن المحاكم بدأت تهتم بوجود مكتب أمنى تكنولوجي مزود بأحدث الأجهزة تستطيع أن تدير الدعوى بشكل إلكترونى والمرحلة الثانية دخول الأرشيف الإلكترونى للقضايا والدعاوى والمرحلة الثالثة أن تدار هذه الدعاوى عن طريق شبكة المعلومات الدولية.

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