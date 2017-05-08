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بنوك كبرى تخطط للانتقال من لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
البنوك الاوربية

بنوك كبرى تخطط للانتقال من لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

2017-05-08 22:41:52
محيط ووكالات

يخطط عدد من البنوك الكبرى الموجودة حاليا في لندن للانتقال إلى مناطق أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي فور خروج بريطانيا من الاتحاد، وفقًا لبيانات صادرة عن البنوك.

ويخطط 13 من البنوك الكبرى، منها “جولدمان ساكس” و”يو بي إس” و”سيتي جروب”، للانتقال من لندن لحماية أسواقها في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، في حين ستقوم 6 بنوك من الـ13 بالانتقال إلى فرانكفورت، بينما تنتقل 3 أخرى إلى دبلن.

وينوي “دويتش بنك” نقل 4000 وظيفة من لندن إلى فرانكفورت، إضافة إلى أماكن أخرى من الاتحاد الأوروبي، فيما أعلن بنك “جي بي مورجان” الأسبوع الماضي أنه يخطط لنقل مئات من وظائفه لثلاث مدن أوروبية خلال العامين المقبلين، وهذا عدد بسيط مقارنة بما قاله رئيس بنك “جامي ديمون” عن نقل 4000 وظيفة من لندن.

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