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المصري يفوز على "دجلة" بهدف في مباراة مثيرة تحكيميا
المصري البورسعيدي

المصري يفوز على "دجلة" بهدف في مباراة مثيرة تحكيميا

2017-05-08 22:46:20

فاز النادي المصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن، على نظيره وادي دجلة بقيادة أحمد حسام “ميدو” بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

أحرز هدف المصري المدافع إسلام صلاح في الدقيقة 22، من كرة عرضية قابلها برأسية وباغت بها عصام الحضري حارس المصري ليسكنها في الشباك.

وشهدت المباراة حالات تحكيمية مثيرة، تم على إثرها طر حسام حسن بسب اعتراضه على الحكم في إحدى حالات المباراة، كما ألغى الحكم هدفا شرعيا لوادي دجلة بداعي التسلل أحرزه حسام عرفات في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

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