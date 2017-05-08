

طالب الإعلامي جابر القرموطي من وزير التربية والتعليم الحالي بضرورة إنهاء أزمة الثانوية العامة التي يعاني منها الشعب المصري على مر عقود.

وقال القرموطي ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، لوزير التربية والتعليم:«أنت لو حلتلنا بعبع الثانوية العامة ده هنعملك مقام، الناس تعبت وانت راجل في إيدك حلول كتيرة».

وأضاف القرموطي، كما نتمنى أن يتم تغيير نظام التنسيق ومكتب التنسيق الذي يشبه مكاتب التموين، ويشعر الطالب بالحسرة والخنقة بمجرد دخوله.