طالب السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر لدى مجلس الأمن أن تتواصل المحكمة الجنائية الدولية مع المؤسسات الشرعية في ليبيا، وذلك خلال كلمته أمام الجلسة المنعقدة، مساء اليوم، والمخصصة لمناقشة الأوضاع في ليبيا.

كما طالب “أبو العطا” بمساعدة الحكومة الليبية وتزويدها بالسلاح اللازم لمواجهة التنظيمات الإرهابية والأعمال الإجرامية التي يقومون بها بحق الليبيين.

وشدد “أبو العطا” في كلمته على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا وبشكل خاص القرار 2214، وهو القرار الذي يدين جميع الأعمال الإرهابية التي ارتكبها تنظيم داعش والجماعات التي تدين له الولاء كأنصار الشريعة، وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تنشط في ليبيا، ويشدد في هذا الصدد على اتباع نهج شامل لمكافحة تلك الأعمال.