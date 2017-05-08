كرم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 16 شابًا من ذوي الإعاقة من محافظة أسيوط، الذين تم اختيارهم من بين العشرات من الشباب الذين تم تدريبهم وتأهيلهم للعمل بالقطاع الخاص بالمركز التعليمى لنظم المعلومات التابع للمنطقة الجنوبية العسكرية في إطار فعاليات المؤتمر الدولى السنوى السادس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة «دمج – تمكين – مشاركة» والذى يعقد بمحافظة القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وصرحت يسرية مصطفى مسئولة الأشخاص ذوى الإعاقة بالمركز التعليمى لنظم المعلومات بأن التكريم يأتى في إطار اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالأشخاص ذوى الإعاقة وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل مؤكدة على دور المركز التعليمى لنظم المعلومات في تدريب وصقل مواهب وخبرات الشباب ذوى الإعاقة من مختلف محافظات الجمهورية واختيار المتميزين منهم وإلحاقهم بالعمل بالقطاع الخاص.