شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات، موجة جدل واسعة، بعد تداول فيديوهات تظهر طلابًا وطالبات يرقصون على أنغام أغنية “متصوع” للمغني الإماراتي عيضة المنهالي.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، اليوم، تعليقًا على الفيديوهات المتداولة، إن القيادة تلقّت بلاغًا من مدرسة خاصة في الإمارة، حول وجود عدد من الطلاب بممارسات مشاغبة لا تليق بالمدرسة، ولا صحّة لما تم تداوله عن تعرف شرطة عجمان على طلاب فيديو التصوع، وفقًا لـ”البيان الإماراتية”.

وأضاف أنه بالتنسيق مع إدارة المدرسة، توجّهت دورية من الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وتم إحضار الطلاب، في المرحلة الثانوية، واستدعاء أولياء أمورهم، والتوقيع على تعهد بعدم ممارسة مثل هذه السلوكيات الخارجة في المدرسة، لكونها بيئة تعليمية تربوية لا بد أن تخصص لهذا الأمر، وعدم الخروج عن الأمر بسلوكيات وممارسات مرفوضة.