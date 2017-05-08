هذا الجديد في ملف سد النهضة2017-05-08 22:36:16
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري: إن ملف المياه والتفاوض مع دول حوض النيل هو ملف الدولة المصرية بأكملها وليس ملف الوزارة فقط.
وطالب المصريين إلى الاطمئنان حيال الملف، مؤكدًا أن مصر هي الدولة الوحيدة من دول حوض النيل التي يُعد نهر النيل هو المورد الرئيسي لها وتعتمد عليه بنسبة 97% من مواردنا المائية، في حين أن جميع دول حوض النيل لها موارد مائية أخرى ومتوعة.
وكشف الوزير خلال حوارة لبرنامج “رأي عام” مع عمرو عبدالحميد على قناة “تن” الفضائية، مساء اليوم الإثنين، أن فترة إقامته بأثويبيا والتي استمرت أكثر من 3 سنوات، والتي تعايش خلالها مع جميع فئات الشعب الأثيوبي، وكيف أن لديه العديد من الأصدقاء الأثيوبين حتى الآن، مؤكدًا أنهم شعب محترم ولديه حضارة ويربطه بالشعب المصري العديد من الروابط وخاصة الروابط الروحية.
وأوضح الوزير العديد من المواقف التي تعكس عمق العلاقات مع الأشقاء الإثيوبين، منها حرص مصر خلال فترة الاحتلال الإيطالي لأثيوبيا على وضع القنصلية الأثيوبية على مدخل قناة السويس حتى تستطيع مراقبة حركة السفن الإيطالية آنذاك، كما أن مصر جمعت تبرعات لطرد المحتل الإيطالي من أثيوبيا كانت هي الأكبر وقتها، وذكر أيضًا واقعة تأسيس البنك المركزي الأثيوبي وكيف أن مصر هي التي ساهمت في تأسيسه وتسليمه للجانب الأثيوبي.
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