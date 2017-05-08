قال مارتن كوبلر، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ، إن الخط الأحمر للأمم المتحدة هما تنظيمي داعش وأنصار الشريعة الإرهابيين، كما أن لديهم اتفاقية ليبية تعتبر خارطة الطريق لجميع الأطراف الليبية، موضحاً أن مهمتهم الوصول لنقطة سواء بين الليبيين ولا بد أن يأتى الحل من الليبيين أنفسهم.

وأضاف كوبلر، خلال لقائه ببرنامج “بتوقيت القاهرة”، على فضائية “ON Live”، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن لديه علاقات جيدة مع الدول المجاورة لليبيا، خاصة مصر التى لها دور كبير فى هذا الحوار.

وأكد أن مصر تلعب دورا عظيما فى إيجاد حلول للأزمة الليبية، ومن المهم جدا التحدث إلى كل الأطراف فى إطار عمل واضح، لافتاً إلى أن هدف مصر هو تحقيق الاستقرار وإنهاء الانقسام فى ليبيا.