نشر المطرب سامو زين، عبر صفحته بموقع “فيس بوك” صورا من مسلسله الجديد “طعم الحياة”، والذي يقدم فيه دور بلطجي اسمه “عبده الفتوة”.

كما دشن المطرب الشاب، صفحة تحمل اسم «عبده الفتوة»، يروج من خلالها للمسلسل، على «فيس بوك»، وينشر عليها صورًا لشخصية «الفتوة» التي يقدمها في المسلسل.

ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل قبل السباق الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته سامو زين، وعلا غانم، وأحمد هارون، وريم البارودي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج عبد العزيز حشاد.