هاجم الإعلامي أحمد موسى، الحكومة بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، دون اتخاذ أي إجراءات لمواجهة الغلاء في ظل معاناة المواطنين، قائلًا: “الأسعار نار.. والله يكون في عون الناس اللي مستحملة، الناس تعبت عايزين حته لحمة ولا فرخة”.

وقال خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على شاشة “صدى البلد”: “أسعار اللحوم ارتفعت بشكل رهيب، أقل سعر لها 90 جنيهًا، والدواجن 40 جنيهًا، حتى شراء السمك بقى صعب، أما بقى أكل الجمبري حرام اوعوا تقربوه.. سعره موت”.

وأردف: “الأسرة العادية لو نزلت تشتري وجبة بـ 300 جنيه مش هترجع بيهم بسبب غلاء الأسعار، وكل أسبوع جاي قبل رمضان الأسعار هتبقي نار”، موجها حديثه للحكومة: “الله يكون في عون الناس إنها متحملة غلاء الأسعار، بس الناس ليها حق عايزين ياكلوا لحمة ولو مرة في الأسبوع، ارحموا الناس، المسئولين مش بيعملوا حاجة والمواطن مش عارف يعيش وفى ناس كل 3 شهور بتاكل لحمة”.