عاد الفنانان لبنى عبد العزيز وسمير صبري إلى القاهرة ، مساء اليوم الاثنين ، قادمين من تونس ، بعد مشاركتهما في مهرجان ربيع الفنون الدولي للدورة الـ 22 ، الذي بدأ يوم 6 مايو ويستمر حتى 10 مايو الجاري.

وقال الفنان سمير صبري إن المهرجان يكرم الفنانين عن مجمل الأعمال خلال مشوارهم الفني، وفقا لوكالة أنباء “الشرق الأوسط”.