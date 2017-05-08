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عودة لبنى عبدالعزيز وسمير صبري من مهرجان ربيع الفنون بتونس
سمير صبري

عودة لبنى عبدالعزيز وسمير صبري من مهرجان ربيع الفنون بتونس

2017-05-08 22:08:00
وكالات

عاد الفنانان لبنى عبد العزيز وسمير صبري إلى القاهرة ، مساء اليوم الاثنين ، قادمين من تونس ، بعد مشاركتهما في مهرجان ربيع الفنون الدولي للدورة الـ 22 ، الذي بدأ يوم 6 مايو ويستمر حتى 10 مايو الجاري.
وقال الفنان سمير صبري إن المهرجان يكرم الفنانين عن مجمل الأعمال خلال مشوارهم الفني، وفقا لوكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

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