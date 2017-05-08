الخارجية الليبية: إعفاء القنصل الليبي العام بالإسكندرية من منصبه

أكد مصدر مطلع بالخارجية الليبية فى حكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، إعفاء القنصل الليبي العام بالإسكندرية محمد صالح من مهامه وتكليف عادل الحاسي بمهام القائم بالأعمال بالقنصلية الليبية بالأسكندرية.

وتشهد الأزمة الليبية جهودا دولية وعربية لاحتوائها ومن المتوقع أن يكون هناك ثمرة لهذا الجهد بحيث يضمن الشعب الليبي استقراره وينعم بثرواته التي أكلتها الحرب والتدخل الأجنبي خلال السنوات التي أعقبت الربيع العربي.