رفع النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة اليوم الاثنين، بعد الانتهاء من مناقشة طلبات الإحاطة والاسئلة وطلبات المناقشة الموجهة إلى وزير التنمية المحلية هشام الشريف، حول عدد من القضايا الهامة فى مقدمتها الأحوزة العمرانية وسوء أحوال الطرق والقمامة.

وختم وهدان الجلسة العامة بتوجيه الشكر إلى وزير التنمية المحلية هشام الشريف بقوله: ” نشكر الوزير على الردود وإن شاء الله نأمل أن تؤتى هذه الجلسة بثمارها”.

ودعا “وهدان” إلى انعقاد الجلسة التالية ظهر غدًا الثلاثاء فى تمام الساعه 1 ظهرًا.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، شدد على أهمية حضور أعضاء مجلس النواب غدًا الثلاثاء، لأنها ستشهد حسم مشروع قانون العلاوة الخاصة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتى يمنح بموجبها العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة شهرية اعتبارًا من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسى.

وجدير بالذكر، أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى ألقى صباح اليوم البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 وكذلك ألقت الدكتورة هالة السعيد بيانها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن ذات العام المالى.