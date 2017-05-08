وقعت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والتحالف المصري الإماراتي عقد إنشاء وتشغيل 7 خطوط حافلات نقل عام جديدة لربط مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد ودريم لاند/ الإنتاج الإعلامي بمحطة مترو جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة.

وحضر التوقيع وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، ووزير النقل الدكتور هشام عرفات، ومحافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، ونائب وزير الإسكان لقطاع تطوير المدن الجديدة المهندس محمد عبد المطلب، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر رندا أبو الحسن، ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الدكتور طلعت السويدي.

وقال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي إن رأس المال الاستثماري للمشروع يبلغ 70 مليون جنيه، يساهم جهاز شئون البيئة بـ20 مليون جنيه من إجمالي المبلغ، من خلال المنحة المقدمة لمشروع استدامة النقل في مصر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية.

وأضاف فهمي أن المشروع يساهم في الحد من استهلاك الطاقة وانبعاث غازات الاحتباس الحراري، وذلك بتشجيع مستخدمي السيارات الخاصة أو المواطنين المستخدمين لوسائل المواصلات المختلفة إلى استخدام النقل العام.

من جانبه، قال محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي - عقب توقيع عقود الإنشاء والتشغيل - إن المشروع يستهدف إنشاء 88 موقف حافلات على امتداد مسارات خطوط الحافلات، بقوام 40 حافلة، وتخدم حوالي 417 ألف راكب شهريًا و200 عامل وفني وسائق، لافتا إلى أنه سيتم التوسع في الخطوط مستقبلا وإضافة خطوط جديدة لزيادة دائرة الاستفادة للمواطنين.

وأشار الدالي إلى أنه قد تم تصميم هذه الخطوط لأول مرة في مصر طبقًا لأحدث نظم التشغيل الحديث المتبعة في دول العالم المتقدم وتتميز بنظام إلكتروني يمكن من خلاله للمستخدم التعرف على موقع الحافلة، وتتم مراقبة التشغيل إلكترونيا، كما أن الحافلات مدعمة بكاميرات المراقبة ومكيفة الهواء وبها خدمة انترنت مجاني وشاشات لعرض معلومات الرحلة.