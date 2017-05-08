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محمد الأمين: لهذا السبب انفصلت سي بي سي والنهار

محمد الأمين: لهذا السبب انفصلت سي بي سي والنهار

2017-05-08 22:15:25
كتب - متابعات

كشف المهندس محمد الأمين رئيس مجلس إدارة مجموعة سي بي سي، عن تفاصيل وأسباب فض الاندماج بين مجموعة قنوات “سي بي سي” و”النهار”، مشيرا إلى أنهم رأو أن الهدف الأساسي من الاندماج لن يتحقق، لذا قررنا فض الاندماج احترامًا لكل مجموعة.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها هنا العاصمة المذاع على شاشة “سي بي سي” مساء اليوم الاثنين، إنه سيتم ضخ استثمارات جديدة في المجموعة، وسيتم طرح جزء من أسهم المجموعة في البورصة المصرية، وسنستمر في تقديم محتوى إعلامي متميز.

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