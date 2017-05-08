تقوم الاذاعية ايناس جوهر بتسجيل بروموهات جديدة بصوتها باستوديو 45 اذاعة حاليا ، وذلك لتذاع على شاشة قناة ماسبيرو زمان خلال شهر رمضان المبارك.

ويقوم أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة بالإشراف علي خطوات العمل داخل الإستوديو بحضور عادل العبساوي رئيس الإدارة المركزية للانتاج المتميز، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

يشار إلى أن مسئولي قطاع قنوات النيل المتخصصة يعملون على الانتهاء من التحضيرات لشهر رمضان سواء بالفواصل الإعلانية أو بالبرامج التى ستقوم باستحداثها المتعلقة بهذا الشهر أو بالبروموهات أو الأدعية على مستوى القنوات المختلفة.