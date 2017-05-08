السيسي يزور مجلس التنمية الاقتصادية فى البحرين بصحبة ولى العهد2017-05-08 21:58:56
زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، مجلس التنمية الاقتصادية فى البحرين، بصحبة الأمير سلمان بن حمد بن عيسي آل خليفة ولى عهد البحرين، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين البحرينيين.
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استمع إلى شرح حول أهداف وأنشطة المجلس، والذى يُعد الهيئة المسئولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.
ويعمل المجلس مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتحديد الفرص الاستثمارية التي تسعي الحكومة البحرينية إلى تنميتها فى مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات التي تستفيد من المزايا التنافسية للبحرين، لاسيما قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقد بدأ المجلس برنامجاً مستمراً للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، حيث لعب دوراً رئيسياً فى التنسيق بين وزارات الدولة المختلفة لوضع أول استراتيجية اقتصادية وطنية والإشراف على عملية تنفيذها.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس أشاد خلال زيارته لمقر المجلس بالنتائج التى حققها، معرباً عن أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال جذب الاستثمارات، فضلاً عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالإجراءات التى من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مؤكداً على الأهمية التي توليها مصر خلال المرحلة الراهنة لهذا الموضوع بالنظر إلى ما تساهم به الاستثمارات فى زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل والنهوض بالأوضاع الاقتصادية.
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