سجلت قيمة تبرعات البنك الأهلى المصرى خلال الخمس سنوات الماضية بقيمة 1.750مليار جنيه.

وقالت نيرمين شهاب الدين رئيس التسويق والقطاع المؤسسى والمسئولية المجتمعية فى كلمتها بالملتقى الثالث للمسئولية المجتمعية إن البنك ساهم فى تنفيذ ما يقرب من 700 مشروع على مستوى الجمهورية وكانت مؤثرة بصورة على حياة المواطنين.

أضافت أن التبرعات فى مجال الصحة بلغت 750 مليون جنيه، منها مستشفى الأزهر وأيادى المستقبل وبهية للأورام بالإسكندرية والمستشفى الجامعى بأسيوط وأسوان.

تابعت أن البنك ساهم بقيمة 500 مليون جنيه فى مجال التعليم كان أهمها إنشاء معمل نانو بمجمع زويل العلمى وإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالمنيا وغيرها.

قالت إن البنك اﻷهلى المصرى رصد ما يقرب من مليار جنيه لمشروعات تطوير العشوائيات غير المخططة، على رأسها بشاير الخير 2 وغيط العنب ومشروع تطوير 17 قرية على مستوى الجمهورية مع مؤسسة مصر الخير، إلى جانب علاج فيرس سى وفك كرب الغارمين بقيمة 37 مليون جنيه.

ذكرت ان البنك ساهم فى تطوير القاهرة الحديوية ومسرح المعهد العالى وتطوير كوبرى قصر النيل وإنشاء مراسى نيلية أمام فروع البنك الأهلى.

طالبت الجمعيات الخيرية بضرورة وضع خطة واضحة للمتبرعين لمعرفة طريقة إنفاق تبرعاتهم.