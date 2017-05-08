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قبرص: تهديدات تركيا تقوض محادثات السلام
الرئيس القبرصي نيكوس أنيستاسياديس
الرئيس القبرصي نيكوس أنيستاسياديس

قبرص: تهديدات تركيا تقوض محادثات السلام

2017-05-08 21:52:09

قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية نيكوس كريستودوليدس، إن تهديدات تركيا بمنع عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة القبرصية من شأنها أن تقوض المحادثات الجارية بشأن إعادة توحيد الجزيرة المقسمة.

وأضاف كريستودوليدس - في تصريحات أوردتها شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم /الاثنين/ - أن الإجراءات التركية تعيق محادثات السلام التي تجري في أجواء “لا يمكن أن تسفر أساسا عن نتائج”.

وتعارض تركيا عمليات التنقيب، قائلة إنها تتجاهل حقوق القبارصة الأتراك في أي ثروة معدنية محتملة.

ومن المتوقع أن تقوم شركة توتال الفرنسية بحفر بئر استكشافي قبالة السواحل الجنوبية لقبرص منتصف يوليو المقبل، وفي ظل النزاع الدائر، تجري حاليا سفينة تركية عمليات تنقيب باستخدام تقنية المسح السيزمي قبالة السواحل القبرصية.

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