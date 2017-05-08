أكدت الشرطة الماليزية، اليوم الاثنين، مقتل الداعشي محمد وندي محمد جدي، في سوريا، والذي تعتبره أجهزة الأمن الماليزية أخطر المطلوبين لديها.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية عن المفتش العام للشرطة الماليزية خالد أبو بكر - في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، نُشرت اليوم الاثنين- قوله ” إن محمد جدي قُتل في هجوم بالرقة في 29 أبريل الماضي، ما يؤكد تقارير سابقة أفادت بمقتله بغارة لطائرة دون طيار بالرقة في سوريا”.