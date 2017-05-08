 Moheet on google
الإثنين 8 مايو 2017 10:03 مساءً
روابط سريعة
مقتل أخطر "داعشي" مطلوب لدى ماليزيا في سوريا
الشرطة الماليزية
الشرطة الماليزية

مقتل أخطر "داعشي" مطلوب لدى ماليزيا في سوريا

2017-05-08 21:47:16
أ ش أ

أكدت الشرطة الماليزية، اليوم الاثنين، مقتل الداعشي محمد وندي محمد جدي، في سوريا، والذي تعتبره أجهزة الأمن الماليزية أخطر المطلوبين لديها.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية عن المفتش العام للشرطة الماليزية خالد أبو بكر - في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، نُشرت اليوم الاثنين- قوله ” إن محمد جدي قُتل في هجوم بالرقة في 29 أبريل الماضي، ما يؤكد تقارير سابقة أفادت بمقتله بغارة لطائرة دون طيار بالرقة في سوريا”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3