قال الإعلامي أحمد موسى، إنه بسبب قانون الأحوال الشخصية، تتعرض العديد من الأسر المصرية إلى مشكلات كثيرة بسبب المادة الخاصة «برؤية الأطفال».

وأشار موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج، «علي مسئوليتي»، المذاع علي فضائية، «صدي البلد»، إلى أن العديد من الأطفال يصابون بأمراض نفسية بسبب تعرضهم لمضايقات بسبب قانون الأحوال الشخصية.

واستنكر موسى أن العديد من الأزواج، يرفضون بعد الطلاق مقابلة بعضهم حتي يتمكن الطرف الآخر من رؤية الأطفال، ولا يتقابلون إلا في «أقسام الشرطة».

وأكد موسى أن حلقة اليوم لمناقشة مواد قانون الأحوال الشخصية، قبل عرضه علي البرلمان، مطالبا الجمهور بالتواصل مع البرنامج لإبداء آرائهم في القانون.